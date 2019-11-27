«Точно не внешние факторы». Оператор «Принцессы Анастасии» объяснил причины простоя судна и место поломки

Паром «Принцесса Анастасия» был вынужден вернуться в док в Гдыне для дополнительного обследования из-за перегрева деталей распределительного вала. Об этом «Фонтанке» 27 ноября рассказал директор судоходной компании Moby Spl Сергей Котенев.

По его словам, во время первого ремонта компания также устраняла неисправности с валами. Тогда была сделана замена сальников — уплотнителей, препятствующих утечке масла. «Судно вышло на линию, но мы заметили, что идет перегрев уплотнения. Чтобы исключить возможность попадания масла в воду, мы приняли такое решение (вернуться в док. — Прим. ред.)», – сказал он.

Сроки возвращения на линию будут понятны после точного определения источника неисправности. «Судно на плаву», – подчеркнул Сергей Котенев. Топ-менеджер еще раз опроверг версию о контакте судна с берегом вблизи Стокгольма. По его словам, поломка связана не с внешними факторами, а произошла по причине технического износа. «Судно не новострой — 1986 года постройки», – сказал он.

Подробнее о том, когда ждать возвращения «Принцессы Анастасии» в строй и кто может прийти ее на подмогу в 2021 году, читайте в материале «Фонтанки».



