Автомобильное движение по участку М-11 у Петербурга открылось через три часа после отъезда Путина

Движение машин по восьмому, и последнему, участку платной трассы М-11 открылось. Это «Фонтанке» подтвердили вечером 27 ноября в пресс-службе ГК «Автодор».

За 3 часа до общего доступа на официальную церемонию открытия дороги из Петербурга до Москвы приезжал президент РФ Владимир Путин. Последний участок М-11 соединяет 646-й км дороги (пересечение М-11 с трассой А-120 в районе Тосно) и развязку с КАД. Как рассказал Путин, большинством голосов общественности М-11 получила название «Нева».

В сентябре 2019 года был открыт участок от Мясного Бора до Тосно. Для лёгковых автомобилей поездка от Петербурга до Новгорода обойдется в 304 рубля при оплате транспондером, 380 рублей – наличными и банковскими картами. Поездка до Москвы будет стоить дороже, но в пределах 2020 рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о трассе стоимостью более 600 млрд рублей. Последними были построены 7-й и 8-й этапы М-11, работы велись по договору с ГК «Автодор» компанией «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционным банком «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).



