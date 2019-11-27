Полиция штурмовала квартиру на Стачек. Жильцы взяли в заложники чемодан лекарств

Избиением бригады скорой помощи и полицейским штурмом закончился вызов медиков в квартиру на проспекте Стачек. Неромантичная парочка соблазнилась мини-складом лекарств.

О нападении на медиков «Фонтанке» сообщили 27 ноября. Они приехали накануне ночью в 101-й дом на Стачек и в квартире встретили мужчину и женщину. Определить, насколько им необходима квалифицированная медпомощь, бригада не успела. Ее выгнали на общую лестницу с криками и руганью.

За дверью осталось медицинское имущество. Наибольшую ценность, вероятно, представляли препараты широкого спектра действия. 31-летний хозяин Максим Рожков наверняка знал в них толк, имея за плечами приговор по наркотикам.

Побитые медики доложили своему диспетчеру о невыполненной услуге и позвали полицию. Первым на Стачек приехал наряд ГИБДД. На месте был принято решение — подмогу не ждать, квартиру штурмовать, чемоданчик вызволять.





Первый, он же последний, удар на себя принял инспектор ДПС. Его лицу досталось от Рожкова. На этом штурм можно было считать оконченным, но квартира несла еще одную скрытую угрозу. Женщина драчуна, Дарья Родионова, устроила вербальную канонаду. На литературные слова она была скупа.

Чемоданчик спасли и вернули медикам. Рожкова и Родионову отвезли трезветь в отдел. Он удостоился уголовного дела по статье 318 УК за насилие над представителем власти, она — 319-й за оскорбление.