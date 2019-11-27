Перекрытия – теперь в центре Петербурга. Автомобилисты не могут въехать на мосты

К 17 часам перекрытия переместились в центр города. Пользователи «Яндекса» сообщают о перекрытиях движения на набережных Невы в центре, а также о закрытии Троицкого, Дворцового, Литейного мостов. Автомобилисты в районе Новой Голландии пишут, что кортеж уже проехал.

Кроме того, отметка о перекрытии движения стоит на КАД у развязки с Московским шоссе.

В целом по Петербургу загруженность дорог пока невысока для этого времени суток – «жёлтые» 6 баллов.





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