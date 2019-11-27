Перекрытия – теперь в центре Петербурга. Автомобилисты не могут въехать на мосты
К 17 часам перекрытия переместились в центр города. Пользователи «Яндекса» сообщают о перекрытиях движения на набережных Невы в центре, а также о закрытии Троицкого, Дворцового, Литейного мостов. Автомобилисты в районе Новой Голландии пишут, что кортеж уже проехал.
Кроме того, отметка о перекрытии движения стоит на КАД у развязки с Московским шоссе.
В целом по Петербургу загруженность дорог пока невысока для этого времени суток – «жёлтые» 6 баллов.
27 ноября в нашем городе гостит президент России Владимир Путин. О том, как проходит его обширная порграмма и как это отражается на жизни города, читайте в трансляции «Фонтанки».