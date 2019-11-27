Креативить будете дома. Власти Кургана выдали чиновникам инструкции по вырезанию снежинок строго определённой формы

В Кургане чиновников заставили вырезать снежинки к Новому году точно по шаблону и выдали специальные инструкции.

О происходящем изданию URA.RU 27 ноября сообщила местная жительница. По словам женщины, зайдя в муниципальное учреждение «Жилищная политика», она услышала разговор сотрудниц, которые обсуждали, что в кабинетах новогоднее оформление может быть любым, но «снежинки на окнах должны быть вырезаны по единому шаблону». Это же касается и украшения коридоров.

Подробную инструкцию по вырезанию украшений «Фонтанка» обнаружила на сайте Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана. Внутри файла оказались десять картинок, где пошагово показано, какой именно узор нужно вырезать и как складывать изделие.

Информацию о столь жёстких требованиях подтвердили в пресс-службе города. «На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки», – приводит ответ администрации URA.RU.



