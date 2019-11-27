Не было разрыва селезёнки. В ЗВО ответили на сообщение о госпитализации суворовца

Пресс-служба Западного военного округа отреагировала на запрос «Фонтанки» по поводу госпитализации воспитанника Суворовского училища. Вечером 27 ноября там заверили — ничего трагического не произошло.

«Курсант 4-го курса получил травму на тренировке по рукопашному бою. Информация о разрыве селезёнки не соответствует действительности, у юноши ушиб, угрозы жизни нет», – пояснили в ЗВО.

Ранее «Фонтанка» писала, что 26 ноября в больницу им. Раухфуса доставили 14-летнего воспитанника Суворовского училища. У юного пациента якобы диагностировали ушибы грудной клетки, печени, разрыв селезёнки. По информации нашего издания, его состояние медики оценили как тяжелое.



