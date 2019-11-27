Дед Мороз из отряда шамана-«оппозиционера» в Екатеринбурге потребовал отдать всю власть народу. Он движется на Москву, несмотря на ФСБ

Дед Мороз из отряда якутского шамана Александра Габышева приехал в Екатеринбург с требованием отдать всю власть народу: сотрудники ФСБ задержали его на выходе из поезда, но, осмотрев вещи, отпустили.

Как 27 ноября пишет Znak.com, Дед Мороз сообщил журналистам, что привык «быть постоянно под колпаком», а потому не испугался встречи. Силовики провели его на быстрый допрос в здание вокзала, выслушали планы по поводу протестной акции, ради которой мужчина приехал в город, и попросили показать привезённый с собой плакат. На ватмане оказались слова: «Вся власть – народу». Препятствий активисту чинить не стали. Когда немного позже с лозунгом в руках он встал на центральной екатеринбургской площади – 1905 года, – оказалось, что за ним наблюдают сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области, а также несколько полицейских.

Именем «Дед Мороз» себя называет тюменский журналист Виктор Егоров. Он намерен проводить акцию с лозунгом и в костюме сказочного героя и в других российских городах. 31 декабря деятель планирует оказаться в Москве, чтобы «поздравить оттуда всех россиян с тем, что в стране по-прежнему ничего не поменялось», а «вся власть» в руки людям так и не перешла. До этого он планирует пикеты в Перми, Кирове и Шиесе.

Как пишут СМИ, Егоров – активный участник отряда якутского шамана Александра Габышева, который также планировал дойти до столицы и «изгнать дьявола». В середине сентября мага-«оппозиционера» задержали на границе с Иркутской областью, его признали невменяемым. При этом сторонники Габышева с решением не согласны, они намерены провести повторную и независимую экспертизу.



