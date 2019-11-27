«Скорее всего, это месть». В Москве напали на основателя группы CIT, которая якобы деанонимизировала силовиков на столичных митингах

Руководитель группы блогеров-расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал, что неизвестный напал на него около его дома. Ранее Левиев получал угрозы после информации о причастности CIT к созданию проекта «Сканер».

«Шёл утром по дворам домой, постепенно со мной поравнялся какой-то чувак, дальше провал памяти и следующее, что уже помню, — как захожу домой уже весь в зелёнке и с гудящей головой. Короче, получил удар в челюсть, а то, что на лбу у виска, — это, скорее всего, при падении ударился», – написал 27 ноября Руслан Левиев на своей странице в Facebook, сопроводив запись фотографиями своего лица.

По его словам, нападавший обошелся без каких-либо предупреждений или разговоров, поэтому точно сказать, что послужило причиной нападения, основатель CIT не может. «Скорее всего, это месть», – предположил Левиев. Он рассказал, что после шумихи из-за проекта «Сканер» он показал лица людей с камер видеонаблюдения, которые летом хотели на него напасть. В этот раз его атаковали в месте без камер.

Conflict Intelligence Team — это группа российских блогеров-расследователей, которая занимается вооруженными конфликтами. В частности, они писали о действиях российских военных в Сирии. Кроме того, группу связывают с проектом «Сканер», который распознавал лица силовиков, применявших силу против демонстрантов на акциях протеста в Москве. Левиев, в свою очередь, отрицает свою связь со «Сканером». Несмотря на это, он получил сотни звонков с угрозами после публикации его данных в Сети, где CIT назвали создателем «Сканера».



