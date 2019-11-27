В Петербурге таможенник получил 3 года условно за мошенничество, которое могло быть взяткой

Бывший таможенник из Петербурга Захар Сычёв получил три года условно за мошенничество на 1,8 млн рублей. Приговор 27 ноября вынес Куйбышевский районный суд, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как было доказано в суде, Сычев с августа 2015 года по октябрь 2016-го взял у потерпевшего более 1,8 млн рублей, обязавшись, если что, повлиять на принятие любого решения в пользу него своими коллегами из Северо-Западной оперативной таможни.

Сычева задержали в марте 2018 года по подозрению в посредничестве во взяточничестве. По «сырой» версии следствия, с весны по ноябрь 2016 года должностное лицо Северо-Западной оперативной таможни СЗТУ получило от контрабандиста через Сычева не меньше 1 млн рублей, чтобы не проводить оперативно-разыскные мероприятия в отношении незаконно перемещаемых грузов.

Подкуп сотрудников СЗТУ остался предположением, другие фигуранты в деле Сычева не появились. Получение им денег от контрабандиста квалифицировано не как взятка, а мошенничество, то есть обман без возможности выполнить обещанное. Эта статья предусматривает более мягкое наказание. Во время следствия Сычев содержался под домашним арестом.



