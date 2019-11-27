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Власть
27.11.2019 16:54
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Путин приехал в родной для него клуб дзюдоистов «Турбостроитель» и вручил Ротенбергу орден за заслуги перед спортом

Президент России Владимир Путин завершает насыщенный день в Петербурге в родных для него стенах. Он приехал в клуб дзюдо «Турбостроитель».

Глава государства вручил одному из выпускников клуба, миллиардеру Борису Ротенбергу орден Александра Невского за заслуги в развитии культуры и спорта и активную общественную деятельность. Напомним, указ о награждении был опубликован еще 12 ноября.



Кроме того, Путин выступил перед юными дзюдоистами. 

«Неудобно говорить про себя, но мы такими же были — маленькими, носились по дворам. В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Я уверен, что это же происходит с теми ребятишками, которых мы сегодня здесь видели на татами», – передает слова президента журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Во время общения с воспитанниками «Турбостроителя» Путин восхитился габаритами одного из них — мощного дзюдоиста из Сестрорецка.

Напомним, ранее президент в Петербурге открыл памятник Гранину, запустил трассу М-11 и принял участие в гражданской панихиде по президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой. «Фонтанка» следит за перемещениями президента по городу в прямой трансляции

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