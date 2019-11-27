Путин приехал в родной для него клуб дзюдоистов «Турбостроитель» и вручил Ротенбергу орден за заслуги перед спортом

Президент России Владимир Путин завершает насыщенный день в Петербурге в родных для него стенах. Он приехал в клуб дзюдо «Турбостроитель».

Глава государства вручил одному из выпускников клуба, миллиардеру Борису Ротенбергу орден Александра Невского за заслуги в развитии культуры и спорта и активную общественную деятельность. Напомним, указ о награждении был опубликован еще 12 ноября.

Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Невского за заслуги в развитии культуры и спорта и активную общественную деятельность pic.twitter.com/gTLKbCZ2gr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019









Кроме того, Путин выступил перед юными дзюдоистами.

«Неудобно говорить про себя, но мы такими же были — маленькими, носились по дворам. В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Я уверен, что это же происходит с теми ребятишками, которых мы сегодня здесь видели на татами», – передает слова президента журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин в «Турбостроителе»: Неудобно говорить про себя, но мы такими же были – маленькими, носились по дворам. В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Я уверен, что это же происходит с теми ребятишками, которых мы сегодня здесь видели на татами pic.twitter.com/4uq4WI9HDL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

Во время общения с воспитанниками «Турбостроителя» Путин восхитился габаритами одного из них — мощного дзюдоиста из Сестрорецка.

Путин поговорил с молодыми дзюдоистами-тяжеловесами и восхитился габаритами одного из них pic.twitter.com/MJwjXSzzkQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019

Напомним, ранее президент в Петербурге открыл памятник Гранину, запустил трассу М-11 и принял участие в гражданской панихиде по президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой. «Фонтанка» следит за перемещениями президента по городу в прямой трансляции.