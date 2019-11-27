Шнурова позвали в Волгодонск разбить стереотип о сварщиках-алкоголиках

Машиностроители «Атоммаша» позвали рок-музыканта Сергея Шнурова в Волгодонск 27 ноября. Работники предприятия обещают лидеру «Ленинграда» знакомство с лучшими сварщиками России.

Как сообщает «Газета.ру», работники «Атоммаша» опубликовали обращение к артисту на своей странице в «Фейсбуке». Они пригласили Шнурова на завод в Волгодонск – продемонстрировать успехи рабочих.

«Мы расскажем, как производится оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько стереотипы не соответствует реальности», – добавили представители холдинга.

Ранее лидер группы «Ленинград» беседовал с Ольгой Васильевой в программе «Диалоги» (Россия 24). Они обсуждали, как повысить интерес молодых к рабочим профессиям. По мнению Шнурова, в головах молодежи сложился образ советского сварщика-алкоголика. Он призвал разорвать мрачные советские ассоциации и создать «новый образ рабочего, сварщика» будущего. Рок-певец хотел даже снять фильм о сварщике, который превратится в отечественного Илона Маска. Впрочем, Шнуров признался: такой фильм в прокате вряд ли окупится.

Напомним, завод «Атоммаш» построили в 70-х годах. Это крупнейший изготовитель для атомных электростанций. Сварщики завода с 2014 года побеждают на российском чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech.



