Ремонтная бригада ТЭКа прибыла на Тореза. Тем временем пробка разрослась на 3 км

Ремонтники приехали на проспект Тореза в Петербурге, где над дорогой навис пар. Пробка в 9 баллов уже растянулась от проспекта Энгельса до Светлановского проспекта, а это около 3 км.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» вечером 27 ноября сообщили, что прохудился магистральный трубопровод диаметром 500 миллиметров.

Вытекание находится у дома №93 на проспекте Тореза (перекрёсток с улицей Есенина), сообщение о парении поступило на центральный диспетчерский пульт в 16.27. Пока не ясно, будут ли отключать потребителей от горячей воды и теплоснабжения.



