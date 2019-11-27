Фура с морковкой загорелась после массового ДТП на М-5. Машины снёс большегруз без тормозов

Один человек погиб и несколько получили травмы в результате массового ДТП на автодороге М-5 в Челябинской области.

Как сообщает 74.RU, 27 ноября около 16 часов по местному времени в районе города Юрюзань столкнулись несколько автомобилей, один загорелся. По словам очевидцев, у одной из фур отказали тормоза, «и она снесла всех в кювет» – три автомобиля.

В кювете оказалась фура с маркировкой торговой сети «Магнит». На дорогу высыпался груз – морковь.





«Произошло попутное столкновение двух фур с последующим столкновением со встречным грузовым автомобилем и «ГАЗелью», – рассказали изданию в управлении федеральных автодорог «Южный Урал». Версию про отказ тормозов дорожники подтвердили. Погиб, по их информации, один человек, ранены двое.

А вот в ГИБДД Катав-Ивановска об аварии пока не знают из-за удалённости территории.