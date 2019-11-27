Стартовали продажи коммерческих помещений в ЖК «Петровская Доминанта» от Группы «Эталон»

ГК «Эталон»

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

В продажу выведены коммерческие помещения площадью от 73 кв. м до 240 кв. м. Помещения отличаются потолками высотой до 3,9 м и витринными окнами. Цены на коммерческие помещения на старте продаж начинаются от 16,8 млн рублей, при условии единовременной 100% оплаты. Покупателям также доступна рассрочка от Группы «Эталон» с первоначальным взносом в размере от 20% от стоимости помещения. Рассрочка предоставляется на срок до конца июня 2022 года.

Комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта» возводится на живописном берегу Петровского острова. Согласно проекту, на Петровской косе появятся три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом. В ЖК «Петровская Доминанта» запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. В комплексе будут представлены классические и европланировки, широкий выбор квартир от однокомнатных до семикомнатных, скругленное панорамное остекление, собственные террасы, квартиры с видом на 2-3 стороны, квартиры с окнами в ванных и гардеробных. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2021 года.

Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться по тел. 8 (812) 416-09-02.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/