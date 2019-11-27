Проспект Тореза «парится» в пробке. Не из-за президента, – трубы

Прорыв тепломагистрали спровоцировал пробку в Выборгском районе Петербурга днём 27 ноября. Теперь горожане стоят в заторах не только из-за перекрытий ФСО.

Как сообщает читатель «Фонтанки», проспект Тореза в районе пересечения с улицей Есенина заволокло паром. Водители двигаются наощупь, рискуя провалиться под асфальт. По информации сервиса «Яндекс.Карты», одна из главных магистралей района стоит в пробке от улицы Рашетова до проспекта Энгельса. «Краснеет» и Есенина.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

«Фонтанка» запросила комментарий у ГУП «ТЭК», обслуживающего теплосети в этом районе.



