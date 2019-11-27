"Цензура - это слово из вчерашнего дня". С чем идут в правительство новые заместители Беглова

В отсутствие губернатора петербургские депутаты почти единогласно дали согласие на назначение его новых замов. Процесс старательно сглаживал спикер парламента: он защитил от оппозиции не только назначенцев “избранного народом” главы города, но и сам народ - “миродержавный” и “глубинный”.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров / автор фото Александр Коряков/Коммерсантъ

«Лакмусовой бумажкой политической ситуации» назвал лидер петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров процесс утверждения в Заксобрании на должностях вице-губернаторов Валерия Пикалева и Ирины Потехиной. Ключевых чиновников, один из которых будет руководить губернаторской администрацией, другая – курировать медиа, парламент утвердил почти без дискуссий. Недолгое обсуждение показало, что общий язык у власти и оппозиции в Петербурге все-таки есть – это язык аллегорий: на рассуждения депутатов о «штирлицах и швондерах» среди чиновников спикер ответил намеком на иванушек-дурачков в депутатских рядах.

Имена своих новых заместителей, которые придут на смену возвращающейся на работу в полпредство Любови Совершаевой, Александр Беглов назвал всего два дня назад. Долго думать над тем, согласовать ли их на должностях (а без согласия Заксобрания – нельзя) депутаты не стали. Реакция на решение Беглова была молниеносной настолько, что под угрозой оказалась петербургская политическая традиция – предварительные консультации кандидатов на должность вице-губернаторов со всеми фракциями. Знакомиться с новыми членами правительства оппозиционным депутатам пришлось за час до итогового голосования.

Когда без пяти минут заместители губернатора скрылись за дверями зала, где их ждали депутаты от «Яблока», КПРФ и ЛДПР, перед следовавшими за ними журналистами внезапно выросло препятствие. Представившийся Валерием Юрьевичем в зал никого из представителей прессы не пустил, успешно выдержав штурм.

«Потому что сказали так. Я сказал. Никаких указаний по поводу прессы не было. Девушка, вы меня услышали?», – лениво отбивался от атак журналистов сотрудник аппарата парламента, в котором позднее опознали Валерия Кондакова, соратника Вячеслава Макарова, отвечающего за безопасность.





Разговор за закрытыми дверями, впрочем, был не слишком увлекательным: на большинство вопросов новые члены правительства отвечали, что в дела еще не погрузились. Будущему руководителю администрации губернатора Пикалеву, которому в правительстве предстоит курировать безопасность, по информации «Фонтанки», пришлось отвечать на вопросы о разгоне властями протестных акций. В октябре, например, коммунистов отправили по автозакам во время празднования годовщины Октября у крейсера «Аврора». Назначенец разводил руками, обещал действовать строго в правовом поле и по согласованию с Бегловым.

Не осведомлен Пикалев оказался и о ситуации с урановыми «хвостами», приезду которых обрадовались отнюдь не все горожане – спустя полчаса, отвечая на этот же вопрос с трибуны, пообещал разобраться после вступления в должность. К Ирине Потехиной депутаты на закрытой встрече, в первую очередь, обратились с образовательными проблемами города. Она напомнила про нацпроект «Демография», где есть подраздел о поддержке частных детских садов, и пообещала работать над тем, чтобы Петербург получил федеральное финансирование.

Депутаты от «Единой России» утром перед заседанием знакомиться с новыми заместителями губернатора не стали: они без дискуссий и вопросов поддержали кандидатуры. Правом выступить с трибуны воспользовались только двое парламентариев: яблочник Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник. Оба вряд ли сожалели об уходе из правительства Любови Совершаевой, которая руководила петербургской внутренней политикой в период, когда они оба подверглись атакам со стороны близких к городской администрации изданий.

«Ирину Петровну [Потехину] я знаю как безусловного профессионала, бывшего журналиста, которая отвечала за вопросы медиа в то время, когда ситуация со свободой слова была совсем другой. Когда можно было свободно критиковать администрацию городским СМИ, когда оппонентам не закрывали рот», – авансом похвалил нового вице-губернатора Вишневский. – Я надеюсь, что ей хотя бы частично удастся эти времена вернуть». О медийных кампаниях против оппозиции со стороны изданий, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Потехину спросил и Резник. «Я еще не успела в эту ситуацию погрузиться», – предсказуемо ответила она. «Погрузитесь, пожалуйста», – попросил ее депутат.

Восемнадцать лет назад, заняв пост заместителя губернатора Петербурга впервые, Ирина Потехина говорила: пресса в Петербурге «чувствует себя свободно». На просьбу журналистов оценить, поменялось ли что-то с тех пор, она ответила: «Ситуация изменилась радикально». Но тут же выяснилось, что говорит она не о цензуре, а о развитии технологий. "Цензура – это слово из вчерашнего дня", – сказала Потехина: "Невозможно сегодня зацензурировать что бы то ни было, потому что технологии позволяют высказываться всем". Новый вице-губернатор пообещала налаживать доверие между гражданами и властью: «Сегодня ни у кого нет монополии на информацию, появились социальные сети. И наша задача – уметь работать со всеми инструментами, со всеми возможностями».

Активную работу с соцсетями администрация города вела и в предшествующие месяцы: Смольный стал пользоваться системой «Инцидент-менеджмент», чтобы мониторить жалобы горожан в соцсетях. Для этого губернатору завели в аккаунт во «Вконтакте». Личные страницы до конца декабря появятся и у глав комитетов и районов: такое распоряжение оставила подчиненным Любовь Совершаева на прощание (есть в распоряжении «Фонтанки»). Это должно «сократить дистанцию между властью и жителями города» и «расширить диалог» с петербуржцами, говорится в подписанном ею документе. Там содержатся подробные указания о том, как именно сотрудники комитетов и районных администраций должны вести страницы от имени своих руководителей. В частности, рекомендовано удалять комментарии, в которых содержится «политический негатив», «оскорбительные высказывания в адрес органов власти» и «освещение деятельности оппозиционных акторов».

Оппозиционные акторы, не критикуя на заседании парламента новых вице-губернаторов прицельно, высказались против политики самого Беглова и его кадровых решений. Собирательный образ силовика во власти нарисовал Максим Резник, посетовав, что под видом «штирлицев» россиянам навязывают «швондеров». Нескольких депутатов возмутило, что глава города не пришел в парламент представить своих заместителей. Остались парламентарии недовольны и тем, что утверждать чиновников пришлось в спешке, без подробных предварительных консультаций. Ни один единоросс, заметил Борис Вишневский, на утреннюю встречу с Ириной Потехиной и Валерием Пикалевым не пришел. «Они успели встретиться отдельно? Или им вообще не интересно? Или они проголосуют за любого?» – риторически обратился к залу депутат.





К трибуне с председательского места спустился Вячеслав Макаров. Он был намерен избавить оппозиционных депутатов от заблуждений относительно их роли в процессе согласования заместителей губернатора на их должностях. Спикер пояснил: главная политическая сила – фракция «Единой России» – с претендентами на должность вице-губернаторов встретилась, все остальное – факультатив. «Сидит один [Борис] Вишневский, собрав вокруг себя человек пятнадцать, и ухмыляясь от чувства собственного достоинства, начинает допрос военнопленных», – обрисовал Макаров свое видение типичной встречи кандидатов на должность вице-губернатора с оппозиционными депутатами. «И после этого он показывает: это я вас согласовал! Сидит в одиночку и согласовывает!» – повысил голос спикер, дав понять, почему в этот раз журналистов не пустили на встречу претендентов с фракциями. И перешел к запутанным аллегориям, примерив, видимо, на кого-то из депутатов роль Иванушки-дурачка: «Иной раз слышу, как все равно что сильно перепивший младший третий сын – какой третий был там? – сошедший с ума, – выходит и [употребляет] сленг. Это что, по-парламентски? Это что за выражения?»

Вячеслав Макаров дал понять оппозиционерам, что скрыть от него истинные намерения им не удалось: «Мы же понимаем, почему это все происходит. [Потому что] надо колыхнуть, потелебонить. Чтобы протестную повестку затащить». Но петербуржцам колыхания не страшны, заверил депутатов председатель. «Санкт-Петербург – это не тот город, и ситуация, которую мы наблюдали на выборах в Мосгордуму, здесь никогда не повторится. Здесь глубинный народ с уникальным блокадным кодом. Миродержавный народ. В русской глубинке про этот народ говорили: они себе на уме». Процедуру утверждения вице-губернаторов спикер парламента назвал «лакмусовой бумажкой всей политической ситуации» и посоветовал депутатам выбирать выражения, когда они общаются с назначенцами Александра Беглова, которого «избрал народ».

Сами назначенцы, в чью защиту выступал Макаров, впрочем, не испытывали особых трудностей в общении ни с депутатами, ни с прессой. Новый глава администрации губернатора Валерий Пикалев, например, на вопрос журналистов о том, какое главное изменение считает нужным привнести в жизнь Петербурга, ответил: «Отсутствие каких-либо изменений».

Мария Карпенко, Ирина Корбат, "Фонтанка.ру"