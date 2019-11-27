«Дастер» улетел в дерево на областной дороге. Водителю стало плохо с сердцем

Водитель автомобиля погиб в ДТП днем 27 ноября в Волосовском районе Ленобласти. Но, по предварительной информации, не из-за полученных в аварии травм.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 14:23 на 30-м километре автодороги Жабино – Губаницы. 57-летний мужчина на автомобиле Renault Duster съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчина скончался на месте. Предположительно, причиной стал сердечный приступ.

По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.



