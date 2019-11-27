Пассажирки бежали по КАД с чемоданами из-за «путинской» пробки. Они боялись опоздать в Пулково

Опаздывающие на самолёт пассажиры не смогли высидеть пробку на подъезде к Пулково днем 27 ноября. Женщины с чемоданами ринулись бежать по кольцевой вдоль вставшего намертво транспорта.

Видео с КАД в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Иван около 16.00. На ролике запечатлены три дамы, бодро шагающие по обочине. Две из них катили чемоданы.

По словам Ивана, автомобили стояли около получаса в районе съезда на Пулковское шоссе. Пассажирки такси не выдержали ожидания и решили, что до аэропорта проще добраться пешком. От этой развязки до Пулково порядка часа ходьбы.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Пулковскому шоссе затруднено в обе стороны на участке от КАД до поворота на аэропорт, несмотря на то что президента там уже нет.

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