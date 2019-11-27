«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за матерную кричалку фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал футбольный клуб «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КДК Артура Григорьянца.

Во время матча «Урал» – «Спартак» 24 ноября болельщики московской команды скандировали: «Дзюба, иди...»

«Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит. В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети, культура боления должна быть уважительной», — заявил Григорьянц.

Артем Дзюба — воспитанник «Спартака». В «Зенит» перешел в 2015 году, вызвав гнев со стороны болельщиков «красно-белых». 19 ноября, во время матча сборной России против Сан-Марино, группа болельщиков также скандировала оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

Напомним, что 1 декабря «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в Петербурге в рамках чемпионата России.



