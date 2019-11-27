В Ленобласти открыли участок «Сортавалы». Из Приозерска до Карелии теперь можно доехать за полчаса
Участок трассы А-121 «Сортавала» с 131-го по 153-й километр, которая соединяет Петербург с Карелией и Финляндией, 27 ноября открыт после реконструкции, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В процессе реконструкции, которая длилась 2,5 года, на границе Ленобласти и Карелии наконец положили асфальт вместо 5 километров грунтовки. Было построено 10 км новой дороги, 2 моста через реку Тихая, путепровод над железнодорожными путями и 14 км современных линий электроосвещения. Также были организованы площадка для отдыха и стоянка для легковых машин у памятника участникам Великой Отечественной войны. Для защиты диких животных и водителей на дороге появились сетчатые ограждения. Также дорожники построили систему ливневой канализации и установили освещение.
«Сегодня вся трасса «Сортавала» на территории Ленинградской области отвечает нормативным требованиям», – подчеркнул на церемонии открытия исполняющий обязанности заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», начальник отдела капитального строительства Владимир Анищенко. По его словам, дорога добавит инвестиционной привлекательности региону и увеличит пассажирские и грузовые перевозки, в том числе международные – трасса имеет выход к границе с Финляндией через МАПП «Вяртсиля».
Как уточнили в правительстве Ленобласти, время в пути от Приозерска до Карелии теперь составит всего полчаса.
Справка:
Дорога А-121 «Сортавала» связывает Петербург с городами Приозерск, Сортавала и другими населенными пунктами Карельского перешейка. Она начинается от КАД, идёт на север по Всеволожскому и Приозерском районам Ленинградской области, после Хийтолы на северо-восток вдоль побережья Ладожского озера по территории Республики Карелия через города Лахденпохья и Сортавала, затем поворачивает на восток и стыкуется с трассой Р-21 «Кола» в районе поселка Пряжа. Дорога востребована у дачников, туристов, водителей транзитного транспорта. Её начали приводить в "нормативное состояние" в 2010 году. В Ленинградской области до поселка Лосево автодорога представляет собой четырёхполосное асфальтированное шоссе с разделением встречных потоков и развязками в двух уровнях, далее до границы с Карелией трасса становится двухполосной.
В 2020 году завершится реконструкция путепровода через железнодорожные пути на 105-м км трассы и капитальный ремонт участка со 106-го по 131-й км.