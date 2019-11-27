В Ленобласти открыли участок «Сортавалы». Из Приозерска до Карелии теперь можно доехать за полчаса

Участок трассы А-121 «Сортавала» с 131-го по 153-й километр, которая соединяет Петербург с Карелией и Финляндией, 27 ноября открыт после реконструкции, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В процессе реконструкции, которая длилась 2,5 года, на границе Ленобласти и Карелии наконец положили асфальт вместо 5 километров грунтовки. Было построено 10 км новой дороги, 2 моста через реку Тихая, путепровод над железнодорожными путями и 14 км современных линий электроосвещения. Также были организованы площадка для отдыха и стоянка для легковых машин у памятника участникам Великой Отечественной войны. Для защиты диких животных и водителей на дороге появились сетчатые ограждения. Также дорожники построили систему ливневой канализации и установили освещение.

«Сегодня вся трасса «Сортавала» на территории Ленинградской области отвечает нормативным требованиям», – подчеркнул на церемонии открытия исполняющий обязанности заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», начальник отдела капитального строительства Владимир Анищенко. По его словам, дорога добавит инвестиционной привлекательности региону и увеличит пассажирские и грузовые перевозки, в том числе международные – трасса имеет выход к границе с Финляндией через МАПП «Вяртсиля».

Как уточнили в правительстве Ленобласти, время в пути от Приозерска до Карелии теперь составит всего полчаса.



