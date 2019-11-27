В окружении Дерипаски опровергли аннулирование его кипрского паспорта

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски опроверг сообщения СМИ о том, что власти островного государства в Средиземном море лишили россиянина гражданства.

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», – цитирует 27 ноября заявление представителя олигарха РБК.

При этом в окружении Дерипаски подчеркнули, что на Кипр оказывается «беспрецедентное давление» со стороны США. Американская сторона хочет тем самым создать сложности российскому бизнесу.

Ранее кипрское издание Politis опубликовало список из 26 фамилий, которых совет министров республики намерен лишить ранее выданных паспортов. Среди них нашлось место Олегу Дерипаске, который стал гражданином в 2018-м, а также его сыну и дочери. Кроме того, журналисты настаивают на аннулировании паспортов экс-руководителя Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко и члена правления банка Александра Бондаренко, которые объявлены в международный розыск по делу полковника-миллиардера из ФСБ Кирилла Черкалина.





Информация о том, что власти острова хотят пересмотреть гражданство некоторых новоиспеченных киприотов, появилась еще в начале ноября, однако никакие фамилии тогда не назывались.