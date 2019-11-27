«Его личность впитала лучшие черты его родного города». Путин открыл памятник Гранину в Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал на открытие памятника Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте. Как сообщает 27 ноября корреспондент «Фонтанки», глава государства возложил цветы и выступил с короткой речью.

Путин открыл в Петербурге памятник писателю Гранину и возложил цветы pic.twitter.com/jrFvYRf7l3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019

«Судьба Даниила Гранина была неразрывно саязана с Ленинградом, с Петербургом. Его личность впитала лучшие черты его родного города», – сказал президент. Писателя он назвал «истинным интеллигентом, совестливым и порядочным»: «Писатель, фронтовик, мыслитель, он заслужил признание, любовь и уважение миллионов». «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича Владимир Путин назвал историческим свидетельством, «обжигающим своей правдой».

Отметим, память писателя почтили также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Владимир Путин в Петербурге открыл трассу М-11 и принял участие в гражданской панихиде по президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой. «Фонтанка» следит за перемещениями президента по городу в прямой трансляции.



