КАД и набережные едут. Теперь перекрыт Дальневосточный

13-километровый участок КАД на юге и набережные вдоль Невы открыты. Общая загруженность дорог Петербурга снизилась с аномальных для середины дня 6 баллов до 5, что тоже выше обычного показателя.

Сохраняются пробки на Софийской улице, Московском шоссе, Витебском проспекте, заторы на Шлиссельбургском проспекте и КАД перед развязкой с М-11. Пробка на Народной и Ивановской улицах.

Сейчас движение перекрыто, судя по «Яндекс.Картам», на Дальневосточном проспекте. Там пробка не больше километра.





Там, на Дальневосточном, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Даниилу Гранину. Подробнее о событиях, связанных с визитом президента, читайте в трансляции «Фонтанки».