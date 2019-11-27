Из Суворовского училища с разрывом селезенки госпитализирован воспитанник. Он получил ногой в грудь

Медики спасают жизнь учащемуся Суворовского училища в Петербурге. На тренировке по рукопашному бою он пропустил удар в грудь.

Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, накануне около одиннадцати вечера в больницу им. Раухфуса доставили 14-летнего воспитанника Суворовского училища. По информации нашего издания, у юного пациента диагностировали ушибы грудной клетки, печени, разрыв селезёнки. Его состояние медики оценили как тяжелое.

Подростка забрали с тренировки по рукопашному бою из корпуса Суворовского училища на Московском проспекте. Во время занятия юноша получил удар ногой в грудную клетку.

«Фонтанка» запросила комментарий у Западного военного округа.



