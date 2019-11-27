ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Проект широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в народе больше известный как Восточный скоростной диаметр (ВСД), может получить 80 млрд рублей финансирования от банка ВТБ. Об этом 27 ноября сообщил председатель правления банка Андрей Костин.

«Это очень важный проект, мы готовы привести половину инвестиций, то есть 80 млрд рублей», — сообщил Костин.

Для ВТБ это уже не первый инвестиционный проект в Петербурге. Ранее банк в роли инвестора участвовал в строительстве Западного скоростного диаметра. «Фонтанка» предсказывала, что строительство и эксплуатация первого участка ШМСД могут достаться консорциуму с участием ВТБ.

Напомним, что строительство магистрали должно начаться в 2019 году, а завершиться к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Проект предполагается реализовать по схеме государственно-частного партнерства – частный инвестор вложит свои средства в строительство и эксплуатацию трассы, но в течение 30 лет будет взимать плату за проезд.

Предполагается, что интенсивность движения по ВСД составит примерно 230 тысяч автомобилей в сутки. Выручка от реализации этого проекта в 2024 году составит 8,6 млрд за год, а расходы на его содержание составят около 1,1 млрд рублей. При этом на все строительство городской части потребуется 159 млрд рублей, а участок в Ленобласти возведут за 11 млрд. Предполагается, что половина денег (79,5 млрд рублей) на строительство будет выделена из бюджета, еще половину оплатит инвестор. Кто это будет — пока неизвестно.



