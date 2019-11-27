В Петербурге закрыта КАД на юге и набережные вдоль Невы – почти 30 километров важных трасс

Загруженность дорог Петербурга к 15 часам достигла 6 баллов – это утренний максимум, днём обычно бывает 4 балла. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на юге города.

Судя по «Яндекс.Карте», закрыт участок внешнего кольца от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной, сама набережная и все следующие за ней вплоть до Свердловской – всего 28 с лишним километров. Стоят магистрали, пересекающие КАД на юге: Софийская, Московское шоссе, Витебский, Пулковское, пробка на внешнем кольце перед развязкой с М-11.

Число сообщений от «Яндекс.Пробок» за последний час перевалило за десяток. Вот только некоторые:





15:24, КАД внешняя сторона, от реки Новая до Пулковского шоссе. В пробке длиной 8 км можно потерять 2 часа 9 минут, что на 2 часа 4 минуты больше обычного.

15:21, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от реки Новая до Пулковского шоссе. Длина пробки — 8 км.

15:21, проспект Славы – Народная улица, загруженность магистрали к КАД — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

15:15, Московское шоссе от поворота к заводу Foxconn до КАД. В пробке длиной 5 км можно потерять 58 минут, что на 51 минуту больше обычного.

15:15, Московский проспект, загруженность магистрали из центра — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

15:09, Пулковское шоссе от площади Победы до поворота в аэропорт Пулково. В пробке длиной 5.6 км можно потерять 50 минут, что на 42 минуты больше обычного.

15:00, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Софийская улица, от реки Кузьминка до КАД. Длина пробки — 6.2 км.

Напомним, в Петербурге 27 ноября гостит президент Владимир Путин. На прощание с Людмилой Вербицкой он прибыл на вертолёте, а затем принял участие в церемонии открытия платной трассы М-11. В Невском районе Петербурга Путин будет открывать памятник Даниилу Гранину.