“Ростелеком” продал отельерам историческое здание на Гороховой

Историческое здание в центре Петербурга купили отельеры. Из общественно-делового центра у Красного моста могут сделать гостиницу.

ООО «Отели Северной Пальмиры» купило здание на Гороховой, 16/71, у ООО «Телеком-5» (принадлежит «Сбербанку» и ПАО «Ростелеком»). Информацию об этом «Фонтанке» 27 ноября подтвердила гендиректор «Отелей Северной Пальмиры» Марина Буровихина.

Речь идет о семиэтажном доме, расположенном на углу Мойки у Красного моста. Он был построен в 1876 году, его площадь – 4880 квадратных метров. Стоимость сделки не раскрывается, однако эксперты на рынке оценивают ее в 450 млн рублей.

Сегодня здание действует как общественно-деловой центр. Предположительно теперь здесь может появиться коворкинг или гостиничный объект. На вопрос о том, что с объектом недвижимости будет дальше, Буровихина уклончиво отвечает: «Мы еще не решили, подо что приспособим здание». Прежний владелец должен освободить его в течение 2 – 3 месяцев.





ООО «Отели Северной Пальмиры» – группа гостиничных компаний, которая принадлежит бизнесмену Ивану Смирнову. Сейчас в ее портфеле 13 отелей, еще пять находятся на реконструкции или планируются к открытию. Сделку по покупке здания на Гороховой сопровождала консалтинговая компания Rusland SP.