Начальника пожарной части приговорили за приказ разобрать лестницу. Жители целый день не могли выйти из дома

Руководитель пожарной части поселка Юрья в Кировской области получил 2,5 года условно за два служебных «подвига». В декабре 2018 года он приказал разобрать лестницу в жилом доме, а в мае того же года избил пьяных подчиненных.

Как сообщает 27 ноября «Медиазона», в декабре 2018 года нетрезвый начальник заставил подчиненных разобрать две лестницы между первым и вторым этажом. В доме при этом располагаются как служебные помещения, так и жилой фонд: там не только работают пожарные, но и живут люди. Приказ сотрудники выполнили беспрекословно – целый день жильцы не могли выйти из своих квартир. Лестницу установили вновь только на следующий день.

Помимо блокировки местных жителей, в мае 2018 года начальник пожарной части обнаружил двух подчиненных в алкогольном опьянении. Недовольный руководитель ударил обоих по лицу.

СК сообщил, что должностное лицо не сможет устроиться на работу в госорганы. Начальник получил 2,5 года лишения свободы условно и полтора года испытательного срока по двум статьям.



