Петербург присыпало снегом. Областные дороги поливают солью. На КАД работают 60 уборочных машин

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Снегопад пришёл – сначала в Ленинградскую область, затем в Петербург. Если в городе посыпало немного, то в области дорожники уже вышли на работу.

Дорожный комитет Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор» дали указание районным ДРСУ выводить максимальное количество спецтехники на региональные трассы. На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули, за состоянием проезжей части круглосуточно следят 25 мобильных метеостанций. В связи с ожидаемым скачком температуры планируется использовать солевые растворы, что позволит избежать наледи и гололеда, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета 27 ноября.





На КАД для обработки проезжей части за сутки израсходовано 277 тонн ПГМ, в работе было занято 60 единиц техники, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В обработке и расчистке федеральных дорог Ленинградской области было задействовано 180 единиц спецтехники, использовано 111 кубометров противогололедных материалов (ПГМ).

Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных дорог на территории Ленобласти и КАД, своевременно получают информацию об изменении погодных условий. Дорожники круглосуточно готовы приступить к работе и обеспечить безопасное и бесперебойное движение, отмечают в учреждении.

В четверг, 28 ноября, в Ленобласти прогнозируется облачная погода, ночью и утром небольшой, местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах – с дождём. Столбики термометров в ночные часы будут показывать от +1 до -4 градусов Цельсия, днем от -2 до +3 градусов. Дорожные службы призывают водителей учитывать возможный переход температуры через ноль.