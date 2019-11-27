Беглов рассказал, что М-11 позволит «расширить узкие места». Но нужна еще одна развязка в районе Пулково

Платная трасса М-11 серьезно улучшит транспортную ситуацию на юге Петербурга. Об этом 27 ноября на совещании с участием Владимира Путина заявил губернатор города Александр Беглов.

После ввода трассы петербургские власти надеются на повышение деловой активности, увеличение туристического потока из Москвы, а также на то, что продукция сельского хозяйства из регионов станет дешевле. «В дачном сезоне даст возможность расширить узкие места», – подчеркнул Беглов.

Также губернатор уточнил, что сейчас для трассы уже построены две развязки: на кольцевой и у Софийской улицы. На продолжение этой магистрали городу уже выделил более 2 млрд рублей. Однако этого недостаточно, уверен Беглов.

«Городу нужна еще одна развязка — в направлении аэропорта Пулково, так как аэропорт будет расширяться. Новая развязка помогла бы снизить поток по Пулковскому шоссе и связать с регионами, но тут нужна помощь федерального центра», – подчеркнул губернатор.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в банке полностью поддерживают эту просьбу Беглова, поскольку финансовое учреждение собирается принять участие в строительстве второй очереди аэропорта Пулково.



