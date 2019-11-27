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Власть
27.11.2019 15:05
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Путин признался, кому он обязан своим успехом

Владимир Путин рассказал, кто стоит у истоков его карьеры. По словам гаранта, его судьбу изменил первый тренер по самбо Анатолий Рахлин, убедивший когда-то его родителей, чтобы будущий президент продолжил занятия спортом. 

Об этом 27 ноября пишет РБК, цитируя интервью Путина для документального фильма «Тренер», который уже показали на Дальнем Востоке. Петербуржцы смогут его увидеть на Первом канале в пять вечера. 

«Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные, в этом смысле повлиял на мою судьбу», — рассказал Путин.

По словам главы государства, уже после того, как он начал заниматься у Рахлина, родители решили, что самбо – не самый подходящий вид спорта, потому что и от школы отвлекает, и сам по себе «почти драка». Переубедить их помог сам тренер.


«Он пришел лично. Побеседовал с родителями, убедил их, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, но и по жизни поможет, и они согласились», — сказал президент.

Анатолий Рахлин набрал первую группу учеников в 1964 году. Среди его воспитанников был не только Путин, но и будущие миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Под руководством Рахлина Путин дважды стал мастером спорта: в 1973 году — по самбо, в 1975 году — по дзюдо.

В мае 2013 года Рахлин указом Путина был награжден орденом Почета за заслуги в развитии дзюдо. В августе того же года тренер скончался в возрасте 75 лет, на церемонии прощания с ним в Санкт-Петербурге присутствовал и глава государства. В 2016 году компания АЛРОСА объявила о присвоении имени Рахлина крупному алмазу. 

27 ноября Путин проводит в Петербурге. Традиционно большинство горожан почувствуют на себе его приезд в виде автомобильных пробок и других временных неудобств. «Фонтанка» ведёт онлайн-трансляцию. 

 

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