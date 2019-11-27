Роскомнадзор: Мошенники активизируются в «Черную пятницу»

Злоумышленники могут воспользоваться интересом россиян к распродажам, предостерегает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций накануне «Черной пятницы».

«Зафиксирована активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные на сайтах с акцией «Черная пятница» <...> Основной целью сбора таких данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и пр.) является последующее их использование в качестве «спамерских» баз данных и для кражи данных банковских карт», – сообщает 27 ноября сайт ведомства.

По версии Роскомнадзора, злоумышленники создают «лендинговые» страницы сайтов, на которых при помощи акций и распродаж собирают данные покупателей. «Черная пятница» для мошенников — прекрасный повод.

Ведомство дает несколько советов, как избежать мошенничества. Главным из них является проверка оригинальности домена интернет-магазина, так как злоумышленники часто используют похожие имена. Роскомнадзор напоминает, что «если сайт банка или авиакомпании начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы». Кроме того, российское законодательство обязывает магазины размещать правовую информацию при сборе и обработке личных сведений. Ведомство советует проверить наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности, а также контактов.





Напомним, что «Черная пятница» в США, откуда акция и пошла, отмечается в пятницу после Дня благодарения. В этот день магазины и другие компании предлагают скидки на свои товары и услуги. В 2010-х «Черная пятница» появилась и в России.

Ранее свои рекомендации перед распродажами дал Роспотребнадзор.