Здание Главного казначейства в Петропавловской крепости отреставрируют за 47 млн рублей

Музей истории Санкт-Петербурга ищет исполнителя для реставрации здания казначейства за 47,4 млн рублей. На подряд претендуют три компании, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

В здании Главного казначейства планируется отреставрировать и воссоздать интерьеры, в том числе полы, крыши, лестничные площадки, внешний каркас утраченных металлических решеток, оград и калиток. Итоги конкурса должны подвести 28 ноября. На проведение работ отводится 180 рабочих дней с момента выдачи комитетом по охране памятников соответствующего разрешения.

Согласно протоколу, на конкурс подали заявки три компании: «Краски города», «АПЕКС» и «ИНТЕЗ Констракшн». В названии последней, скорее всего, есть опечатка, действующего юрлица с таким названием нет. Зато по указанному в заявке адресу на улице Есенина работает компания «ИНТЕХ Констракшн». Все претенденты предложили максимальную цену.

«Краски города» уже неоднократно принимали участие в реставрации зданий Петропавловской крепости. В частности, ремонтировали фасады и кровлю Дома для высших чинов архивов и Ботного дома, кафедру Петропавловского собора, квартиру смотрителя в тюрьме Трубецкого бастиона, казематы Государева и Нарышкина бастионов, а также реставрировали внутренние стены Зотова и Меншикова бастионов.





В начале ноября состояние Петропавловской крепости раскритиковал блогер и урбанист Илья Варламов. Его возмутили раскрашенные «под кирпич» стены и качество ремонта — краска и штукатурка в ряде мест утрачена. В ответ Смольный сообщил, что такая декоративная отделка стен крепости присутствовала еще с середины XVIII века. Во время международного культурного форума, который проходил в Петербурге в середине ноября, состоянием памятника заинтересовался министр культуры Владимир Мединский, который пообещал проинформировать о проблеме губернатора города Александра Беглова.