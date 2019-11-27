Пушкинский район рулит

Часы, потраченные жителями мегаполисов на дорогу от дома до работы и обратно, постепенно складываются в дни, месяцы и даже годы. Это время можно посвятить семье или хобби. Поэтому транспортная доступность будущего места жительства очень важна.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Исследователи американской компании INRIX составили международный рейтинг загруженности дорог. Петербург занял в нем девятое место – за прошлый год петербуржцы провели в пробках в общей сложности 200 часов! Существенно повлиять на дорожную ситуацию граждане не в силах, зато они в силах организовать свою жизнь так, чтобы тратить в пробках меньше времени. Например, жить в районе с хорошей транспортной доступностью.

Заметное отличие

Некоторые новые микрорайоны, где ведётся массовое строительство, страдают от недостаточно развитой транспортной инфраструктуры. К уже готовым новостройкам ещё не запустили общественный транспорт, а пропускная способность дорог ниже необходимой, отчего образуются пробки. Отличается от таких мест проект комплексного развития территории на Царскосельских холмах в Пушкинском районе. Перед тем, как начать строительство, застройщик разработал проектную и градостроительную документацию, проложил инженерные сети и рассчитал транспортную нагрузку на проживание к моменту окончания строительства 40 000 человек. В результате расположение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» на Царскосельских холмах весьма удобно. Строительство ведётся вдоль Петербургского шоссе, где регулярно ходит общественный и коммерческий транспорт. Дорога до популярных дворцово-парковых комплексов Пушкина занимает 10 минут. Ведь это не только престижный район для спокойной размеренной жизни, но и один из самых популярных туристических маршрутов.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На машине – с ветерком

Теперь, когда открылось движение по всем участкам ЗСД, до Пушкина можно доехать на автомобиле за 30-40 минут из любой части города. Удобные развязки сделаны на КАД с Пулковским, Волхонским шоссе и новым скоростным участком Витебского проспекта. Проехав по Пулковскому шоссе до шестиполосного Петербургского, можно свернуть на улицу Кокколевская – она приведет прямо к малоэтажным жилым комплексам «Образцовые кварталы». Местные жители могут выбрать для передвижения любую из перечисленных магистралей. До аэропорта Пулково от Царскосельских холмов – всего шесть километров.

Между жилыми комплексами тоже удобно передвигаться – на Царскосельских холмах строятся расширенные дороги с возможность парковки в карманах. Улично-дорожная сеть спроектирована застройщиком ООО «Терминал-Ресурс». Вскоре появится и внутриквартальный общественный транспорт.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дорога домой

Самый популярный транспорт, курсирующий между Петербургом и Пушкином – автобусы и маршрутки, курсирующие от метро «Московская» и «Купчино» примерно с 6 часов утра до 23 часов. Интервал движения составляет 15 минут. Часть из них идет только до Пушкина, часть – проезжает через город и завершает маршрут в Павловске и Коммунаре. Автобус 187 и коммерческий транспорт К-545, К-299 идут от «Московской» по Пулковскому и Петербургскому шоссе, время в пути до «Образцовых кварталов» составляет 20 минут.

Электричка как альтернатива





Что делать, если движение на городских магистралях затруднено из-за дождя или снегопада? Садиться на электричку! От ж/д станции Царское Село до Витебского вокзала можно доехать за полчаса. Сейчас РЖД разрабатывает проект остановочного павильона с вокзалом и перехватывающей парковкой на территории Царскосельских холмов. Ветка Луга – Балтийская появится в 2022 году. После ввода её в эксплуатацию жители новых кварталов смогут добраться до Балтийского вокзала за 20 минут.

Дальше – больше

Дорожная сеть Санкт-Петербурга до 2022 года предусматривает строительство дополнительных автомагистралей. Южная широтная магистраль соединит Волхонское шоссе с Московским. С неё по улице Сарицкой на Царскосельских холмах будет выезд на Петербургское шоссе.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya