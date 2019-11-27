На юге КАД пробки, автомобилисты сообщают о закрытии въездов на кольцо

Пробки переместились на юг КАД, где их давно ждали. Перекрыт въезд на кольцо со стороны Рыбацкого, стоит Софийская на подъезде к КАД с обеих сторон, затор и на Пулковском шоссе в сторону города. На внешнем кольце пробка длиной около 2,5 километра перед развязкой с Пулковским шоссе и М-11.

Загруженность Софийской улицы из центра «Яндекс» оценил в 10 баллов.

Напомним, в Петербурге гостит президент Владимир Путин. На прощание с Людмилой Вербицкой в центр Петербурга он прибыл на вертолёте, а затем принял участие в церемонии открытия платной трассы М-11.





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