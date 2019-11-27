Путин рассказал, как будет называться трасса М-11. Название выбирали голосованием
Трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург назовут «Нева». Президент России Владимир Путин после открытия дороги огласил результаты общественного голосования, передает 27 ноября корреспондент «Фонтанки».
О том, что граждане сами выбирали название, президенту напомнил министр транспорта Евгений Дитрих.
«Насколько я понимаю, там три основных – "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева"», – заявил Путин.
Напомним, ранее президент предупредил губернаторов Петербурга и Ленинградской области, что для них работа после открытия трассы только начинается — теперь дорогу надо обустраивать.
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Справка:
Строительство 7-го и 8-го этапов М-11 по договору с ГК «Автодор» вела компания «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.
Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционным банком «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).