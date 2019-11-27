Путин рассказал, как будет называться трасса М-11. Название выбирали голосованием

Трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург назовут «Нева». Президент России Владимир Путин после открытия дороги огласил результаты общественного голосования, передает 27 ноября корреспондент «Фонтанки».

О том, что граждане сами выбирали название, президенту напомнил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Насколько я понимаю, там три основных – "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева"», – заявил Путин.

Напомним, ранее президент предупредил губернаторов Петербурга и Ленинградской области, что для них работа после открытия трассы только начинается — теперь дорогу надо обустраивать.



