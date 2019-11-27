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Бизнес
27.11.2019 17:01
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Она износилась. Что на самом деле случилось с «Принцессой Анастасией»

Компания Moby Spl в третий раз за две недели отменила рейсы парома Princess Anastasia по Балтике. Пассажиры жалуются на срывы планов и денежные потери.

Она износилась. Что на самом деле случилось с «Принцессой Анастасией»

Александр Коряков/Коммерсантъ

Глава оператора Сергей Котенев рассказал «Фонтанке», что происходит с судном, была ли на самом деле «замеченная» пассажирами мель, когда ждать возвращения парома в строй и кто может прийти ему на подмогу в 2021 году.

- Накануне «Принцесса Анастасия» в третий раз объявила об отмене круизов – «из-за дополнительного обследования и технических работ». Что все же произошло с судном и почему ремонт затянулся?

– Не ремонт, а сроки возвращения на линию. Пока мы проводим исследования: выявились другие неисправности. Обновленная информация будет сегодня вечером или завтра.

- Moby Spl опровергал, что судно село на мель близ Стокгольма. Но пассажиры, в том числе читатели "Фонтанки", утверждают, что контакт с сушей был. Поломка с этим связана?


– Если бы поломка с этим была связана, то контрольные органы, которые наблюдают за техническим состоянием, просто не выпустили бы [из порта]. Но мы, после того как произошло обесточивание судна, больше недели работали. Потом выявились другие неисправности, которые могут повлиять на эксплуатацию судна. Поэтому технический департамент итальянской компании (Moby S.p.A, владелец Moby Spl — прим.ред.)  принял решение, что надо подняться в док и сделать ремонт. Мы его провели, в понедельник вышли из дока в Гдыне, но опять возникли технические неисправности. И нам пришлось вернуться на дообследование. Сейчас стоим у причала, весь технический департамент работает над устранением неисправностей.

- Какие неисправности были и какие дополнительно выявились?

– В первый раз была проблема с валами, мы поменяли сальники (уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала — прим.ред). Судно вышло на линию, но мы заметили, что идет перегрев уплотнения. Чтобы исключить возможность попадания масла в воду, мы приняли такое решение (вернуться в док — прим.ред.).

Судно на плаву. Но просто так выйти и работать, зная что что-то может случиться, большой риск – и репутационый, и с точки зрения безопасности. Мы за то, чтобы технические специалисты и надзорные органы, которые следят за состоянием судна, сообщили, что оно готово продолжить расписание.

- Есть вероятность, что ремонт затянется и на декабрь? Ваши клиенты могут быть уверены, что их план на рождественские и новогодние каникулы в силе?

– Прогноз до проведения полной дефектации сделать сложновато. До 1 декабря поставили на паузу ввод в эксплуатацию. Возвращаться [на линию] нужно в полностью исправном техническом состоянии. Сейчас наши итальянские службы работают в авральном режиме, чтобы найти причину поднятия температуры в подшипниках вала, чтобы мы могли декабрь отработать. Для нас ситуация форс-мажорная, но мы работаем с пассажирами, заранее извещаем о возможных отменах, предлагаем переносы и компенсации.

- Если не было контакта с берегом, то почему поломка произошла?


– Это износ механизмов. Судно не новострой — 1986 года постройки. Но это точно не внешние факторы.

- Есть ли основания опасаться повторного выхода из строя? Есть ли прогноз, сколько еще сможет прослужить 33-летняя «Принцесса Анастасия»? 

– Такие суда работают не менее 40-45 лет. Аналогичные, 80 года постройки, на Балтике, в том числе у компаний Viking и Tallink. Естественно, что к судам старшего возраста проявляется повышенное внимание властей и технических специалистов. Это как с машиной — её надо [по мере старения] обслуживать более пристально. К сожалению, суда изнашиваются, особенно если работают по 270-300 суток в году без остановки. Существует вероятность выхода из строя.

- Чем старее «Принцесса Анастасия», тем больше и чаще она будет ломаться, а  оператор будет нести финансовые и репутационные потери. Может ли вам чем-то помочь материнская компания?

– Мы рассматриваем возможность постановки на линию второго судна, потому что с двумя проще в такой ситуации работать. Но запуск требует как минимум девяти месяцев подготовки. На 2020 год к эксплуатации запланировано только одно судно, но не позднее июня мы должны сказать, будет ли [в 2021 году] второй пароход.

- «Принцесса Мария» вернется на Балтику?

– «Принцесса Мария» возможный кандидат, но не первый в списке. Она приспособлена для наших широт, имеет ледовый класс, но вместимость не очень большая — 1600 человек, тогда как у «Принцессы Анастасии» – 2300, да  и для перевозки накатных грузов «Принцесса Мария» меньше подходит. Мы рассматриваем много вариантов, но конкретной информации дать не могу, поскольку это может повлиять на ход переговоров.

- Будете строить новое судно?

– Мы надеемся, что будет вариант, что мы обновим флот, но это процесс не быстрый. У верфей есть определенный план и график, и, по нашим оценкам, чтоб построить новый паром, необходимо около пяти лет. Группа Moby сейчас заказывает суда, но они предназначены для работы на Средиземном море  и больше ориентированы на перевозку грузов.

-  Насколько велики  потери оператора из-за простоя «Принцессы Анастасии»?

– Сейчас низкий сезон. Средний сезон начнется в середине декабря, на рождественские и новогодние праздники будет высокий. Но очень жаль, что именно сейчас мы оказались в ситуации: идет забастовка паромных компаний на Балтике, все теряют деньги. 

- Внеплановый ремонт «Принцессы Анастасии»  также срывает доставки грузов коммерческим клиентам. Может ли ситуация повлиять, к примеру, на перезаключение договора со Scania, который у вас заканчивается в 2020 году?

– Scania – один из больших и основных клиентов,  мы решаем вопрос с ними, как и с пассажирами. Форс-мажорные обстоятельства, конечно, повлияли на доставку, пока мы в допустимых пределах по задержкам, но мы надеемся, что судно вернется на линию, и мы свои обязательства выполним. Речь о расторжении договора пока не идет. На 2020 год договоренность со Scania уже есть.

- Не опасаетесь, что, пока вы принимаете решение по выводу на линию нового судна, ваших клиентов переманят другие операторы? Например, ранее сообщалось, что Tallink присматривается к возвращению в Петербург и сделает два тестовых захода в 2020 году.

– Это будут чартерные программы с двумя судозаходами в порт Петербурга, каждый не превышающий 12 часов. Это не возвращение судна и не исследование рынка, а именно коммерческие рейсы. Tallink здесь работала на протяжении полутора лет и знает этот рынок. Не думаю, что европейская компания сможет возобновить регулярное паромное сообщение с Россией без подготовки. Сперва нужно провести маркетинговые мероприятия, развернуть сеть продаж.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

«Принцесса Анастасия» (Princess Anastasia) построена в 1986 на верфи Wartsila в  Турку. В 1986-1993 носила название Olympia, с 1993-2010 – Pride of Bilbao. В 2010 году после покупки компанией St. Peter Line получила нынешнее имя. В 2016 году St. Peter Line вошла в состав итальянской  Moby под именем Moby Spl, после чего второй паром оператора «Принцесса Мария» был переведен в Средиземное море. В 2019 году Moby Spl планировала перевезти на «Принцессе Анастасии» более 320 тысяч пассажиров, половина из них — граждане России, остальные — иностранные граждане.

7 ноября 2019 года паром «Принцесса Анастасия» застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В шведских СМИ появилась информация о том, что паром сел на мель, но в Moby Spl эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом

14 ноября  компания заявила о том, что не будет выполнять рейсы с 14 по 20 ноября 2019 года, предложив клиентам перенести поездку на другие даты или отменить и получить компенсации.  22 ноября Moby Spl уточнил, что круизы отменены вплоть до 28 ноября, а 26 ноября вновь сдвинул сроки на 1 ноября. 

В социальных сетях  пассажиры парома жалуются на денежные потери при отмене и переносе круизов. В Moby Spl объяснили меньший объем возврата курсовой разницей. Перенос бронирования осуществляется без доплат, уверяют в компании.

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