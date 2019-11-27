Тренеры-хулиганы из Упсала-цирка приглашают на прокачку

Школа идеального тела #SEKTA и Упсала-цирк приглашают всех желающих поучаствовать в благотворительной программе. Вы получите заряд энергии, а Упсала-цирк – поддержку.

«Тренеры–хулиганы Упсала-цирка прокачают вас балансировкой на шаре, прыжками на скакалке и полётами на канатах. И все это после мощной разминки от ваших любимых кураторов #SEKTA, а в конце будет привычная растяжка», – зазывают организаторы тех, кто хотя бы раз в жизни мечтал убежать с бродячим цирком или просто стремится поддерживать себя в форме даже зимой.



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Тренировка – благотворительная, все собранные средства будут переданы Упсала-цирку и потрачены на развитие социальных цирковых проектов. Тот, кто просто хочет поддержать Упсала-цирк, может приобрести билет категории «не тренируюсь, но помогаю».

Событие проводится в рамках акции #ЩедрыйВторник — это Международный день благотворительности, который в четвертый раз пройдет в России 3 декабря 2019 года.