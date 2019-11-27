Легковушка разбилась о кроссовер на «Южном полукольце». Есть пострадавший

Два автомобиля днем 27 ноября не поделили трассу в Кировском районе Ленинградской области. По предварительным данным, без травм не обошлось.

Об аварии на автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», на повороте на Михайловское, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото с места ДТП, столкнулись отечественная легковушка и кроссовер KIA. У первой серьезно повреждена передняя часть.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкновение двух легковых машин произошло на 136-м километре трассы, в районе Мги. По имеющимся данным, в аварии пострадал один человек. «Претензий к дорожным службам нет», добавили в управлении.





Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.