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27.11.2019 17:00
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Построить дома и посадить деревья: как жители преображают «Янилу»

Жизнь новоселов в голландском квартале «Янила» в Янино постепенно стала заметно отличаться от жизни в других новых микрорайонах – можно сказать, здесь царит настоящее саморегулирование и высокий уровень сознательности по отношению к своему месту жительства.

Построить дома и посадить деревья: как жители преображают «Янилу»

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Если раньше застройщик квартала «Ленстройтрест» и управляющая компания активно способствовали объединению жителей и помогали создать сообщество для решения общих вопросов, то теперь инициатива исходит от самих новоселов. Они становятся настоящими партнерами, и преображение района, наполнение его жизнью происходит совместными усилиями соседей. Так, жители «Янилы» запустили краудфандинговую программу (сбор средств) на озеленение и успешно – недавно квартал стали украшать молоденькие сосны.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Например, один из местных жителей Юрий Ананьев разработал и отправил застройщику несколько идей по улучшению жизни в квартале. Так были предложения создать связную сеть пешеходных дорожек и переходов, сделать доминанту в центре квартала в виде фонтана, акцентную вечернюю подсветку некоторых участков, улучшить забор вокруг детского садика, посадить живые изгороди, а также совместно добиться, чтобы до «Янилы» дотянули линию трамвая «Чижик»».

По словам Ананьева, по каждой из своих пятнадцати идей он получил развернутый ответ из отдела клиентского сервиса ГК «Ленстройтрест», каждое предложение рассмотрели в компании, ведь многие варианты перекликались с направлениями работы клиентского сервиса.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Так, среди прочего была и идея собрать деньги через краудфандинг на озеленение. Через группу в социальной сети кинули клич – откликнулись 37 человек, совершившие пожертвования от 100 до 2600 рублей. В итоге деньги на саженцы собрали всего за два дня, и вдоль детского садика жители квартала «Янила» высадили десять сосен. Деньги продолжали присылать и после набранной суммы, и на них купили и высадили на Оранжевой улице дополнительно 5 саженцев ирги ламарки– многолетнего кустарника, хорошо приспособленного к холодному и изменчивому климату. В планах жителей – озеленить и другие места вдоль Оранжевой улицы и рядом с парковками – деньги либо снова соберут через краудфандинг, либо прибегут к средствам программы «Кошелек квартала».

«Кошелек квартала» – виртуальный счет жителей «Янилы», который пополняется ГК «Ленстройтрест» в том случае, если по их совету друзья или родственники купили квартиру в квартале. Как распорядиться средствами, решают рекомендатели. Их можно потратить на благоустройство, инвентарь или дополнительное оборудование для спортивных и детских площадок, организацию праздников и мастер-классов.

ГК «Ленстройтрест» помогла информационно и организационно. В случае с деревьями – оперативно согласовала и подготовила места посадки, обеспечила жителей инвентарем. Как отмечают в компании, в «Яниле» действительно сложилось свое уникальное соседское сообщество – если еще недавно все начиналось с инициатив, например, организовать мастер-классы по йоге или устроить спортивные игры, то сегодня активность жителей вышла на новый уровень.

«К идее собрать деньги своими силами многие отнеслись поначалу скептически – не были уверены, что люди будут готовы выделить из своего бюджета средства на покупку сосен. В итоге необходимая сумма была собрана в рекордно короткий срок, а само мероприятие объединило многих желающих полезным делом. Отрадно, что не только мы как застройщик понимаем, что людям уже недостаточно просто квадратных метров, им важно жить в уютном доме, и во многом, создание этой комфортной атмосферы зависит от самих жителей. Именно доброжелательные отношения и активность людей, их уровень взаимопомощи и готовность взаимодействовать напрямую влияют на скорость решения вопросов, общее благополучие и среду в новых кварталах», – говорит Юлия Молчанова, директор отдела клиентского сервиса АО «Ленстройтрест».


Краудфандинговые программы набирают обороты по всему миру. "Краудфандинг" происходит от англ. сrowd – «толпа», funding – «финансирование». Это добровольное коллективное объединение людьми денег на определенные цели. У этого процесса есть идея, цель и платформа – как правило, в интернете. Через краудфандинг люди по всему миру помогают нуждающимся, поддерживают стартапы или решают проблемы своего сообщества. Получается независимость от единого инвестора и равное участие каждого в итоговом результате.

В рамках развивающегося крудфандингового движения в квартале «Янила» отдел клиентского сервиса застройщика также проводит экскурсии для детей в недавно построенную пожарную часть.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

«Ленстройтрест» сделала это своим принципом – не «бросать» клиентов после заселения и помогать вместе создавать добрососедскую среду. В квартале «Янила» это удалось сделать, здесь сформировалось настоящее соседское комьюнити из энергичных и неравнодушных людей, способное поддерживать и улучшать среду в новом микрорайоне без посторонней помощи.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

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