Депутаты ЗакСа хотят единых правил для собачников со шпицами в кафе и магазинах. Устали от конфликтов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который позволяет правительству Российской Федерации устанавливать требования к посещению общепита магазинов гражданами с животными. Сейчас правила устанавливают сами заведения.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 ноября, в пояснительной записке говорится о том, что граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов.

«Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, – сетуют авторы законопроекта. – При этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим. В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятия общественного питания в сопровождении животного-компаньона».

По мнению депутатов, ситуацию сможет урегулировать правительство РФ, разработав общие критерии. Именно для этого внесены и уже приняты за основу поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



