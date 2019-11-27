«Все должно работать по-современному». Путин открыл М-11 и предупредил Беглова с Дрозденко, что для них работа только начинается
Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе М-11. Как сообщает 27 ноября корреспондент «Фонтанки», первыми по трассе проехали «Аурусы», несколько «УАЗов Патриот» и КамАЗы. Видео опубликовано в Twitter кремлевского пула.
Путин открыл М-11 – платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019
«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», – сказал он.
Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz
Сразу же после открытия Путин провел совещание, на котором заявил, что «в истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть». М-11 — первая автодорога между двумя крупнейшими городами России в постсоветской истории страны, построенная с нуля. Президент заявил, что трасса способствует повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. А губернаторов Петербурга и Ленобласти Путин предупредил, что для них все только начинается.
«Руководителям регионов хотел бы сказать: ваша работа не закончилась, а только начинается. Трасса должна быть обустроена. А это целиком и полностью ваша задача. Пункты отдыха, заправки, связь, Интернет — все должно работать по-современному, как и выглядит сама трасса», – заявил Путин.
Отметим, как заявил министр транспорта Евгений Дитрих, дорога обошлась в 600 млрд рублей, из которых 148 млрд — частные деньги.
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Справка:
Строительство 7-го и 8-го этапов М-11 по договору с ГК «Автодор» вела компания «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.
Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционным банком «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).