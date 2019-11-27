«Все должно работать по-современному». Путин открыл М-11 и предупредил Беглова с Дрозденко, что для них работа только начинается

Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе М-11. Как сообщает 27 ноября корреспондент «Фонтанки», первыми по трассе проехали «Аурусы», несколько «УАЗов Патриот» и КамАЗы. Видео опубликовано в Twitter кремлевского пула.

Путин открыл М-11 – платную трассу, соединяющую Москву и Петербург.



«В истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть», – сказал он.



Это первая автодорога, объединяющая два крупнейших города России, построенная в постсоветской истории с нуля. pic.twitter.com/0zlooWTsBz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 27, 2019

Сразу же после открытия Путин провел совещание, на котором заявил, что «в истории России ничего подобного пока не было. Теперь есть». М-11 — первая автодорога между двумя крупнейшими городами России в постсоветской истории страны, построенная с нуля. Президент заявил, что трасса способствует повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. А губернаторов Петербурга и Ленобласти Путин предупредил, что для них все только начинается.

«Руководителям регионов хотел бы сказать: ваша работа не закончилась, а только начинается. Трасса должна быть обустроена. А это целиком и полностью ваша задача. Пункты отдыха, заправки, связь, Интернет — все должно работать по-современному, как и выглядит сама трасса», – заявил Путин.

Отметим, как заявил министр транспорта Евгений Дитрих, дорога обошлась в 600 млрд рублей, из которых 148 млрд — частные деньги.



