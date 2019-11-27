Очевидец: Васильевский остров засыпали солью вопреки обещаниям этого не делать

Тротуары на Васильевском острове в Петербурге густо посыпали солью, сообщил «Фонтанке» днем 27 ноября читатель Игорь.

«На Васильевском острове щедро раскидали соль на тротуары. И естественно, уже после того, как все пришли на работу», – написал он в редакцию, приложив фото.

На снимках действительно не видно обещанной песко-соляной смеси, только соль, от которой разъедает обувь. Игорь уточнил, что видел соль на 21-й линии ВО у дома №14, то же самое – на 17-й линии и на 18-й. По словам читателя, всё усыпано белыми кристаллами как минимум между Средним и Большим проспектами.





В комитете по благоустройству рассмотрели фото и не увидели на них ничего криминального.

«По вопросу обработки противогололедными материалами: используется песко-соляная смесь и солевые растворы. Работы проводятся в соответствии с требованиями технологического регламента, исходя из погодных условий», – отчитались в Смольном.

Петербуржцы уже не в первый раз за этот сезон жалуются на соль. Ранее она была замечена у станции метро «Московские ворота». Тогда чиновники заверили, что использование чистого реагента на улицах города исключено. Глава комблага пообещал взять адрес под личный контроль.