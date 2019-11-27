В МИД предложили распространить «закон Димы Яковлева» не только на Америку

В Министерстве иностранных дел призвали распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян.

Как 27 ноября пишет «Интерфакс», новую меру предложил замдиректора консульского департамента МИД Руслан Голубовский на встрече в Совете Федерации. Он напомнил, что «закон Димы Яковлева», по которому с 2012 года граждане США не могут усыновлять российских детей-сирот, сейчас касается только Америки. По мнению Голубовского, из документа следует убрать прямое указание на Штаты и сделать его более «универсальным», добавив те страны, в которых также совершаются преступления против граждан России.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», назван в память об усыновлённом американцами мальчике Диме Яковлеве, который погиб в 2008 году, когда приемный отец оставил его в машине на солнцепёке. После принятия документа было сорвано усыновление десятков сирот – до этого иностранные граждане, особенно из США, охотно забирали детей из России. Зачастую их не останавливали тяжёлые заболевания. Тем не менее закон позиционируется как «защитный» и, по мнению идеологов, оберегает детей от жестокости.



