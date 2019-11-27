Законодательное собрание Петербурга окончательно приняло бюджет на три года

Проект бюджета Петербурга на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов принят в третьем чтении. Ранее губернатор успел внести в него две поправки.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 ноября, за принятие документа в окончательном чтении проголосовали 38 депутатов, против – 5, один воздержался.

Напомним, во втором чтении проект бюджета был принят неделю назад, при этом учтены были только три поправки: две от губернатора Александра Беглова и одна – от фракции «Единая Россия».

Губернатор своими поправками, в частности, сократил субсидию на перевозку пассажиров в общественном транспорте почти на 3 млрд рублей, а затем вернул в адресную программу строительство развязки с Петербургского шоссе на «Экспофорум». О том, что еще изменил Беглов в проекте, «Фонтанка» подробно писала. Доходы города в 2020 году должны составить 675 млрд рублей, расходы – 727 млрд, дефицит – 52,8 млрд.



