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Общество
27.11.2019 15:10
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«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»

Олег Соколов почти сорок лет назад был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. В 2019 году его адвокат Александр Почуев категорически опровергал эту информацию.

«Фактически не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Все представленные в Сети публикации на эту тему — «утки», предназначенные оклеветать и очернить окончательно историка», – заявил защитник 13 ноября.

В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование Олегу Соколову.

«Фонтанка.ру»

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Дело по статье 213 УК РСФСР в отношении Пожогина и Соколова следователь транспортной прокуратуры Ленинграда возбудил в июле 1981 года. Поводом стала гибель ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе. Управлял кораблем Олег Соколов.

Два судна Петровского клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма «Россия молодая». Пожогин возглавлял переход на ЛАИ-4050 (Шмак) с 12 лицами на борту. Соколов шел следом на ЛАЗ-0056 (фрегат), на борту которого находились 15 человек. Он не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях.

Около 19 часов 5 июля в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду «Святой Георгий» не изменил курс, не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Соколов на суде виновным признал себя частично. Он утверждал, что как капитан фрегата, следующего в кильваторе за флагманским судном, был обязан выполнять все указания Пожогина.

«Принял все меры, чтобы спасти судо, однако высокой волной залило внутренние помещения… Виновным себя в том, что неправильно [управлял] судном при высокой волне, не признал», – процитированы показания Соколова в приговоре.

Пожогин получил три года условно, историк — два года условно.

«Суд считает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как Пожогин и Соколов могут быть исправлены и воспитаны без изоляции от общества, оставаясь в рабочих коллективах», – указано в приговоре.

«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»

Олегу Соколову было 25 лет. В Петровском клубе он занимал должность замполита. Как сообщил 27 ноября Рудольф Пожогин, его заместитель всеми силами продавливал допуск к «Святому Георгию».

«На суде он говорил, что я якобы заставил его встать за штурвал, – говорит он. – Но это не так. Просто он воспользовался формальностью, которую перед переходом нужно было соблюсти, – издать приказ о назначении командира корабля. Вот Соколов и говорил, чем ему приказали».

По воспоминаниям Пожогина, его судно шло впереди метрах в 400 от ведомого.

«Шли более-менее нормально. Радиосвязи не было. Когда «Георгий» начал отставать от нас, я развернулся и пошел навстречу. Метрах в ста увидел, как фрегат начал тонуть. У него был сильный дифферент на нос, – говорит Пожогин. – При затоплении экипаж раскидало по волнам. Соколов подтянул к корме шлюпку, сел в нее один и направился к нам. Перебрался к нам на борт и спрятался в каюте. Мы подошли к ребятам и вытянули их, кроме одного, из воды».

По словам Пожогина, идти на съемки в непогоду его вынудил представитель студии Горького Балычев, так как каждый день простоя стоил немалых денег.

Петровский клуб закрыли. Пожогин подал иск к Соколову на 10 тысяч рублей, но проиграл.

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов обвинен в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и 11 ноября 2019 года заключен под стражу. Через несколько дней в эксклюзивном интервью «Фонтанке» о своем опыте общения с историком и его пренебрежении к чужим судьбам рассказала бывшая возлюбленная.


© Фонтанка.Ру
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