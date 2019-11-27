Путин открывает трассу М-11. Торжественный проезд президентского кортежа попал на видео

Президент России Владимир Путин прибыл на открытие трассы М-11. Об этом 27 ноября днем сообщает корреспондент «Фонтанки». Ему удалось заснять торжественный проезд президентского кортежа.

На церемонию открытия платной магистрали М-11 вместе с Путиным приехали губернатор Петербурга Александр Беглов, а также его коллега из Ленобласти Александр Дрозденко

Отметим, движение по трассе должны открыть несколько машин, которые дожидаются этого с самого утра: серебристый «Аурус», «УАЗы Патриоты», КамАЗы.

Напомним, у Путина в Петербурге сегодня напряженная программа: вечером он открывает памятник Даниилу Гранину, а утром уже простился с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. «Фонтанка» следит за передвижениями Путина по Петербургу в прямой трансляции.



