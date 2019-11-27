Прокатиться по М-11 в Петербурге можно будет дешевле, чем в метро

Цены на проезд в личном транспорте по М-11 в пределах Петербурга будут на уровне стоимости билета в общественном транспорте и даже меньше.

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», по предварительной информации, проезд на легковой машине без транспондера по ближайшему к Петербургу участку платной дороги М-11, с 668-го по 684-й километр, то есть от Софийской улицы до КАД, будет стоить в будние дни 50 рублей днём и 20 рублей ночью.

За 476-километровый участок от Тверской области до Петербурга (с 208-го до 684-й километр) водителю легковушки без транспондера надо будет заплатить 1080 рублей вне зависимости от времени суток.



