Прокатиться по М-11 в Петербурге можно будет дешевле, чем в метро
Цены на проезд в личном транспорте по М-11 в пределах Петербурга будут на уровне стоимости билета в общественном транспорте и даже меньше.
Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», по предварительной информации, проезд на легковой машине без транспондера по ближайшему к Петербургу участку платной дороги М-11, с 668-го по 684-й километр, то есть от Софийской улицы до КАД, будет стоить в будние дни 50 рублей днём и 20 рублей ночью.
За 476-километровый участок от Тверской области до Петербурга (с 208-го до 684-й километр) водителю легковушки без транспондера надо будет заплатить 1080 рублей вне зависимости от времени суток.
Справка:
Строительство 7-го и 8-го этапов М-11 на территории Петербурга и Ленобласти по договору с ГК «Автодор» вела компания «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.
Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционным банком «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).