Скользкие улицы: в Петербурге автомобили «отдыхают» в кустах и на заправках, а таксисты находят друг друга

Петербургские водители продолжают попадать в ДТП, хотя далеко не так активно, как ночью и утром. Скользкие по морозцу дороги для многих оказались неожиданностью.

Четырехколесный сюрприз для пешеходов и велосипедистов днем 27 ноября устроил около Пискаревского парка водитель грузовика. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Непокоренных грузовой Hyundai вылетел с дороги, «перемахнул через кусты и прилег отдохнуть» на велопешеходной дорожке.

«Водитель цел и осматривает машину», – добавляет очевидец Максим.





На съезде с Гренадерского моста на Аптекарскую набережную столкнулись два легковых такси. Volkswagen Polo «Ситимобил» догнал KIA Rio «Яндекс.Такси», сообщает в группе очевидец Александр.

А на углу улицы Руставели и Северного проспекта легковушка помяла себе капот о каршеринговый Nissan Qashqai. Судя по раскраске, не повезло «Ниссану» от «Яндекс.Драйва».

Утром в городе наблюдался настоящий день жестянщика, а коммунальщики даже посыпали реагентами тротуары. Некоторые водители даже не смогли нормально заехать на заправку. В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появились фото аварии на АЗС «Киришиавтосервис» на Руставели. Водитель KIA Sorento влетел в колонку и «закрыл АЗС на технический перерыв».

Днем, по прогнозам, должно слегка потеплеть, а водителям стоит готовиться к мокрому снегу.