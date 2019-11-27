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Общество
27.11.2019 13:54
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ВЦИОМ насчитал на порядок меньше молодых россиян, которые хотят переехать за границу, чем «Левада-центр». 4,8% против 53%

Государственная социология утверждает, что лишь каждый двадцатый молодой россиянин готов переехать жить в другие страны. Лишь 4,8% соотечественников в возрасте до 35 лет хотели бы переехать за рубеж на постоянное место жительства. 

Об этом 27 ноября со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения сообщает РБК.

При этом 40% молодых людей из участников опроса ВЦИОМ говорят, что не намерены переезжать за рубеж ни при каких обстоятельствах. Ещё 41% желают посмотреть мир, получить иностранное образование, поработать и вернуться в РФ. Опрос подчинённые Валерия Фёдорова провели в последней декаде октября.

Накануне независимая от государства социологическая служба «Левада-центр» сообщила, что переехать жить за границу готовы больше половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет. «Иностранные агенты» («Левада-центр» принудительно включен в соответствующий реестр Минюста. – Прим.ред.) под руководством Льва Гудкова в конце сентября – начале октября 2019 года насчитали таких юных россиян 53%, что в 11 раз больше, чем у ВЦИОМ.


В топ-5 главных причин, которые навевают респондентам «Левада-центра» мысли об эмиграции, попали: желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическая обстановка в России  (40%), высокое качество медицинских услуг за рубежом (35%), политическая обстановка в России (33%) и большие возможности для карьерного роста (28%).

Результаты исследования ВЦИОМ об эмигрантских настроениях россиян пока не опубликованы на официальном сайте социологической службы.

В мае 2019 года ВЦИОМ «вручную» корректировал показатели рейтинга Владимира Путина. 25 мая в ведомстве Валерия Федорова сообщили про самый низкий за 13 лет рейтинг доверия Путину – 31,7%. После просьбы Кремля уточнить методику опроса ВЦИОМ сообщил, что рейтинг Путина составляет уже 72,3%. Резкий рост объяснялся сменой методики опроса. Тогда же глава ВЦИОМ не исключил, что респонденты в будущем могут получить «материальные стимулы» для общения с социологами.

 

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